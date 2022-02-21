«Привет от печени»: 7 фактов о том, как мы пьянеем

Пить вредно, но это редко останавливает людей, которые поставили своей целью опрокинуть стаканчик-другой. Их не пугает ни риск развития заболеваний или осложнений, ни угроза похмелья, ни социальная реклама. Ученые давно изучают то, как строятся отношения между человеком и алкоголем. Рассказываем, как мы пьянеем и от чего зависит, будет ли человек смеяться и танцевать или плакать после очередного бокала красного.

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Этанол — это наименее токсичная форма спирта, но этот факт не делает его безопасным. Он всасывается практически всеми слизистыми организма, а его воздействие на внутренние системы человека настолько сильное, что он вызывает одну из сильнейших аддикций.

Важный фактор опьянения — это концентрация алкоголя, который попадает в кровь. Судьба вашего вечера, ночи и последующего утра решается в тот момент, когда переваренная масса из желудка начинает поступать в тонкий кишечник. Чтобы снизить концентрацию алкоголя, поступающего в кровь, поешьте что-то жирное и плотное, а также пейте воду. Не стоит смешивать алкоголь со сладкими газированными напитками, это только усугубит его эффект.

Из-за этого мозг начинает «сбоить», и человек испытывает сонливость, а действия могут стать заторможенными.

Правда, под раздачу попадают и другие системы организма, ведь не все пьяные люди сплошь весельчаки. Алкоголь блокирует выработку вазопрессина, который стимулирует работу почек (они начинают работать сверхурочно), сокращение сосудов (поэтому пьяные люди не чувствуют холода), а один из рецепторов вазопрессина отвечает за половое поведение — чем ниже вазопрессин, тем менее склонен к верности человек. Но в последнем случае объяснение «мы были пьяны» лучше сопровождать лабораторными исследованиями с уровнем вазопрессина до и после возлияния.

АДГ — сокращение длинного названия алкогольдегидрогеназа, а полное название АлДГ — ацетальдегиддегидрогеназа. Они начинают работать, как только алкоголь попадает в организм и продолжают расщеплять его по мере того, как кровоток проходит через печень. Но от того, в какой концентрации алкоголь попадает изначально, зависит, насколько сильно человек опьянеет.

Алкоголь в небольших дозах способен оказывать на печень профилактическое действие, но частое и обильное поливание ее алкоголем приведет к повреждению клеток и нарушению функций органа.

Когда печень справится, и весь алкоголь будет выведен наружу, то эйфория прекратится, и человек столкнется с резким падением уровня «гормонов счастья».

А вот если крови мало, то концентрация алкоголя в таком случае будет выше. Поэтому из двух людей с одинаковым весом, но с разной мышечной массой, быстрее опьянеет тот, в ком меньше мышц. Статистически у женщин меньше крови в организме, из-за чего они могут пьянеть быстрее.