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4 часа назад

Как отличить настоящий алкоголь от подделки

Мира Маркина

Поддельный алкоголь может нанести серьезный вред здоровью и даже привести к летальному исходу. Чтобы обезопасить себя, при покупке спиртных напитков следует соблюдать ряд правил от Роспотребнадзора. Подробнее о нюансах, на которые стоит обращать внимание – в материале "Рамблера".

Как отличить настоящий алкоголь от подделки
Фото: pxherepxhere

Место покупки

Отдавайте предпочтение проверенным супермаркетам, у которых есть лицензия на право розничной продажи алкоголя. Ларькам, рынкам и сомнительным мини-маркетам доверять не стоит. Интернет-магазинам тоже.

Цена

Минимальную цену на продажу крепких напитков (крепость которых выше 28%) устанавливает государство. Таким образом, 500 мл водки не могут стоить дешевле 243 рублей, а самая дешевая бутылка коньяка такого объема должна стоить 446 рублей.

Внешний вид

Прежде, чем отправляться в магазин за алкоголем, изучите в интернете, как выглядит оригинальный продукт, а потом сравните фото с товаром. Рельефные надписи на боках бутылки и донышке должны быть хорошо читаемыми, а не размытыми. Кроме того, у оригинальных бутылок пленка натянута идеально и не имеет складок и выступов.

Акцизная марка

Акцизную марку печатают на специальной бумаге с цветными волокнами. Цифры и коды на ней четкие и также легко читаются, марка наклеена ровно. Если акцизная марка на бутылке не соответствует этим критериям, лучше не рисковать.

Новости,Роспотребнадзор,
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