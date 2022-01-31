Простой тест, который поможет определить уровень усталости

Доктор и тиктокер Наумов Данил @d_naum показал простой тест для оценки усталости нервной системы. Ролик с упражнением посмотрели 73 тысячи человек. Врач предлагает оценивать уровень усталости с помощью так называемой таблицы Шульте. Необходимо глазами провести логическую линию от 1 до 25, не отрывая взгляда. Затем надо посмотреть время на секундомере и сверить свои результаты с нормой.

Те, кто успел провести линию за 30 секунд и меньше, имеют «нервную систему в боевой готовности», утверждает врач. Результат до минуты — это также норма. Однако если время теста превышает минуту, то нервной системе следует отдохнуть. Доктор Наумов предлагает наладить сон, исключить кофе, алкоголь и сигареты.

Наумов Данил — ангиохирург из города Кемерово. Врач называет себя «самый позитивный док». В TikTok и Instagram Данил выкладывает видео с полезными медицинскими советами, юмористические ролики и истории из жизни.