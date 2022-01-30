Врач-невролог из Санкт-Петербурга Климов Павел Владимирович записал TikTok, в котором рассказал о последствиях коронавируса. Доктор отметил, что видит у переболевших COVID пациентов отдаленные неврологические последствия: головная боль, головокружения, слабость, нарушения обоняния и вкуса. Что же делать, если пациента даже после активной фазы болезни все еще беспокоят эти симптомы?

Врач предлагает поступать по ситуации и не паниковать. Необходимо обследоваться, сдать анализы, сделать УЗИ сосудов шеи, рентгенографию, МРТ. А дальше — действовать по рекомендации врача.

«Если вам доктор говорит, что ничего страшного, — это значит, что эти последствия пройдут постепенно», — добавляет специалист.

Павел Владимирович отмечает, что видел пациентов с пневмонией, которые выздоравливали в течение месяца или полугода, а потом даже не вспоминали о последствиях ковида. В конце врач порекомендовал не переживать и поддерживать здоровый образ жизни.