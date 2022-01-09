Врач рассказал, как вычислить алкоголика

Психиатр-нарколог Ивери Кизицкий рассказал, как выявить алкоголизм. Также он перечислил стадии болезни. Его слова приводит «Медик Форум».

Как отметил доктор, если человек употребляет алкоголь чаще, чем раз в две недели, это уже проявление алкоголизма. Дозировка спиртных напитков при этом не имеет значения, подчеркнул эксперт.

Врач назвал алкоголизм хроническим заболеванием, а это значит, что излечиться от него нельзя. Можно лишь добиться ремиссии и то только в том случае, если заниматься лечением невротического расстройства.

По словам доктора, существует четыре стадии алкоголизма. Нулевой стадией является бытовое пьянство. При первой стадии желание употребить спиртного становится выше, человек перестает себя контролировать. На второй больной все чаще страдает от похмелья, а при третьей человек выпивает ежедневно.