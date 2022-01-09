Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказал, как вычислить алкоголика

Психиатр-нарколог Ивери Кизицкий рассказал, как выявить алкоголизм. Также он перечислил стадии болезни. Его слова приводит «Медик Форум».

Врач рассказал, как вычислить алкоголика
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметил доктор, если человек употребляет алкоголь чаще, чем раз в две недели, это уже проявление алкоголизма. Дозировка спиртных напитков при этом не имеет значения, подчеркнул эксперт.

Врач назвал алкоголизм хроническим заболеванием, а это значит, что излечиться от него нельзя. Можно лишь добиться ремиссии и то только в том случае, если заниматься лечением невротического расстройства.

По словам доктора, существует четыре стадии алкоголизма. Нулевой стадией является бытовое пьянство. При первой стадии желание употребить спиртного становится выше, человек перестает себя контролировать. На второй больной все чаще страдает от похмелья, а при третьей человек выпивает ежедневно.

Читайте также о том, что названы ранние признаки поражения печени алкоголем.

ЗОЖ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители