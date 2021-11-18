Нарколог назвал верный способ бросить курить

«Системы нагревания табака вообще делают употребление никотина неконтролируемым. Потому что если человек курит сигареты или трубку, то он все-таки выходит на воздух, чтобы это сделать. А системами нагревания табака пользуются в помещении, и потребление никотина больше получается», — заключает Ковтун.