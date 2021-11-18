Нарколог назвал верный способ бросить курить

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, что верный способ бросить курить — не сдаваться после неудачной попытки.
Специалист объяснил, что важно не сдаваться после первой попытки: рано или поздно одна из множества увенчается успехом. Так называемый закон перехода количественных изменений в качественные всегда работает, утверждает врач.
«Большинство людей, которые бросили курить, сделали это без медицинской и вообще какой-либо иной помощи. Исключительно делая попытки и будучи нацеленными на это. Мои наблюдения таковы», — добавил психиатр.
Курение сигар, сигарет и вейпов в одинаковой степени опасно, утверждает нарколог, однако наибольшую опасность представляют системы нагревания табака.
«Системы нагревания табака вообще делают употребление никотина неконтролируемым. Потому что если человек курит сигареты или трубку, то он все-таки выходит на воздух, чтобы это сделать. А системами нагревания табака пользуются в помещении, и потребление никотина больше получается», — заключает Ковтун.
Психиатр перечислил условия, которые сделают попытку бросить успешной:
«Занятость чем-либо — в любом случае наиболее правильный путь преодоления. Она поможет и при депрессии, которая может развиться в результате отмены табака. Поэтому занимать себя обязательно нужно и использовать павловский принцип: смена видов деятельности — лучший отдых», — добавляет нарколог.
«Рамблер» также писал, насколько алкоголь сокращает продолжительность жизни человека.