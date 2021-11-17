Насколько алкоголь сокращает продолжительность жизни человека

Алкоголизм — это пагубное пристрастие, которое не только ухудшает качество жизни, но и сокращает ее. "Рамблер" расскажет, сколько лет теряет человек при постоянном употреблении алкоголя.

Коварство любого алкоголя в том, что у большинства людей постепенно и незаметно баловство переходит в привычку, а привычка в болезнь.

Алкоголь убивает людей сразу или постепенно. Сразу – это несчастные случаи со смертельными исходами в быту, производстве, транспорте. В России 80% несчастных случаев связаны с употреблением алкоголя. Даже кружка пива приводит замедлению реакции.

В долгосрочной перспективе алкоголь убивает через болезни и ментальные расстройства. Не стоит забывать, что помимо физического ущерба, алкоголь поражает нервную систему. Человек, который начал пить рано, может стать конфликтным и потерять связь с внешним миром.

Попадая в пищеварительную систему, алкогольные напитки вызывают химический ожог слизистой пищевода и желудка. В результате слизистая пищеварительного тракта атрофируется, развиваются язвенные изменения. Это может привести к развитию опухоли.

Алкоголь медленно, но верно разрушает печень, повреждает поджелудочную железу, сердце и в целом снижает иммунитет. Все это приводит к циррозу печени, панкреатитам, отравлениям и некоторым формам рака.