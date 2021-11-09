Почему пить воду из кулера опасно: объясняет эксперт

"Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения. Они касаются превышения норм по содержанию микроорганизмов, причем, в некоторых случаях до трех раз", — добавляет Кулешова.