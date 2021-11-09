Почему пить воду из кулера опасно: объясняет эксперт

Эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова в разговоре с агентством "Прайм" объяснила, почему не стоит злоупотреблять водой из кулера.
Мария объясняет, что не все поставщики питьевой воды тщательно моют и дезинфицируют тару перед повторным использованием. В результате внутри емкости образуются вредные вещества.
"Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения. Они касаются превышения норм по содержанию микроорганизмов, причем, в некоторых случаях до трех раз", — добавляет Кулешова.
Эксперт посоветовала использовать пурифайер — современный высокотехнологичный прибор для глубокой очистки воды. Его можно подключить к водопроводу. По словам Марии, устройство фильтрует воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, обеззараживает ее с помощью ультрафиолетовой лампы. Также устройство обогащает воду минералами: такая жидкость вода помогает укреплять иммунитет.
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