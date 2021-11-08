Что такое голодные боли и чем они опасны

Голодные боли возникают через несколько часов после приема пищи и ослабевают, стоит только что-нибудь съесть. Воспринимать такие боли за норму и естественный сигнал организма — неправильно.

Вместе с врачом-гастроэнтерологом разбираемся, в чем опасность голодных болей и что сделать, чтобы их не было.

Когда возникают голодные боли

Отвечает гастроэнтеролог Медицинской Ассоциации «Здоровое Поколение» Елизавета Андреевна Соколова.

Голодная боль — боль, возникающая на голодный желудок, то есть спустя 3 часа после последнего приема пищи или в ночное время. Голодные боли стихают после еды.

Чем опасны голодные боли

Возникновение голодных болей — это серьезный симптом, который может подсказать о наличии заболевания кишечника или желудка: гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, функциональная диспепсия.

Как ощущаются голодные боли

Голодная боль может не иметь точной локализации, носить тянущий, схваткообразный, ноющий характер. Обычно они ощущаются в районе желудка.

Как выяснить, есть ли у меня патологии?

Возникновение любых болей в животе требует обращения к гастроэнтерологу для своевременной диагностики заболевания и назначения эффективного лечения.

Наиболее информативным методом обследования органов ЖКТ при возникновении голодных болей является эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), по-простому — глотание зонда. Это эндоскопическое исследование, которое позволяет осмотреть внутренний просвет и слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

ЭГДС помогает определить возможную причину болей: чаще всего это эрозии и язвы, образовавшиеся на слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки.

Как предотвратить голодные боли