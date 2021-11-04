Прием пищи в одиночку приводит к опасным последствиям

Об этом заявили корейские ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Menopause. Специалисты из Кореи заявили, что прием пищи в одиночку приводит к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых женщин.

Фото: Кадр из фильма "Девчата" Кадр из фильма "Девчата"

В исследовании приняли участие более 600 женщин старше 65 лет, здоровье которых было тщательно проанализировано. Специалисты сравнили образ жизни и пищевые привычки участниц эксперимента, в том числе отмечая, в компании они завтракали, обедали и ужинали или в одиночестве.

Ученые отметили, что у тех, кто предпочитал обходиться без компании за столом, потребление калорий, углеводов, натрия, калия и клетчатки было меньшим по сравнению с теми, кто принимал пищу в кругу близких или друзей. Также эксперты отметили у едоков-одиночек повышенный почти в 2,6 раза риск развития стенокардии.

Кроме того, эксперты отмечают, что прием пищи в одиночку может также стать причиной ожирения и повышения кровяного давления.