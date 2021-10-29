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Психолог: как не приобрести зависимость от алкоголя в нерабочие дни

Мария Иглина
59 минут назад

Научный сотрудник отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Ольга Бойко рассказала, как не уйти в запой в нерабочие дни. Этим она поделилась в беседе с изданием "ФедералПресс".

Психолог: как не уйти в запой в нерабочие дни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Иногда общение с семьей или с другими сожителями может стать напряженным, а это в дальнейшем спровоцировать желание успокоить себя алкоголем. А чтобы такого не допустить, необходимо разрешать все конфликтные ситуации диалогом.

"Важно успокаивать себя, помогать себе, находить необидные, неоскорбительные объяснения поведения других людей. Если ситуация неприятна для вас — спрашивайте, что человек имел в виду, говорите о том, что вызвало у вас дискомфорт, прямо, но вежливо",

— отметила психолог.

Специалист также порекомендовала распланировать наступившие нерабочие дни тем вещами, которые приносят удовольствие, радость и спокойствие.

"Важно не сбивать себе режим. Одновременно с этим, чтобы дополнительно себя не тревожить, постарайтесь ограничить чтение и просмотр новостей",

— поделилась Бойко и добавила, что если тревога не уходит, а мысли без остановки вертятся в голове, следует просить помощи у специалиста, а не глушить их алкоголем.

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ЗОЖ,Ольга Бойко,ФедералПресс,
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