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Подрывает нервную систему: почему никотин вызывает привыкание

Катерина Саломе
2 часа назад

Устрашающие картинки на пачках сигарет предупреждают курильщиков об ужасах, которые их могут настигнуть. Но в реальности мало кто обращает внимания на эти наклейки, поэтому по факту толку в них мало. Тем не менее о том, что курение — привычка вредная и даже опасная, знает каждый.

Но не все понимают, почему. Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос мало вычитать список заболеваний, которые могут развиться в результате продолжительного курения, важно также разобраться в механизмах его воздействия на организм. Если вы хотите понять, как устроен этот процесс, смотрите видео.

Алкоголь, в свою очередь, тоже запускает в организме замысловатые процессы. Ранее мы публиковали видео, в котором объяснялось, как спиртные напитки влияют на организм.

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