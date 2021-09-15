Подрывает нервную систему: почему никотин вызывает привыкание

Устрашающие картинки на пачках сигарет предупреждают курильщиков об ужасах, которые их могут настигнуть. Но в реальности мало кто обращает внимания на эти наклейки, поэтому по факту толку в них мало. Тем не менее о том, что курение — привычка вредная и даже опасная, знает каждый.

Но не все понимают, почему. Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос мало вычитать список заболеваний, которые могут развиться в результате продолжительного курения, важно также разобраться в механизмах его воздействия на организм. Если вы хотите понять, как устроен этот процесс, смотрите видео.