Диетолог предупредила о риске смерти из-за отказа от сахара

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем чреват полный отказ от сахара. Медик подчеркнула – употреблять данный продукт нужно в умеренных количествах, а отказ от него может привести к серьезным последствиям для организма. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Соломатина отметила, что в данный момент люди в большинстве своем потребляют сахар в огромных количествах. При этом современный человек не расходует столько энергии, сколько получает от сладкого.

Однако диетолог добавила, что в небольших количествах сахар безвреден. Особенно, если человек сжигает калории, поступившие вместе с этим продуктом, в течение дня:

"Совсем без него нельзя. Это ведь энергетический экстракт, без него можно и умереть".

Кроме того, есть категории людей, которым отказ от сахара практически противопоказан. В частности, те, чья деятельность связана с тяжелым физическим трудом – например, спортсмены, которым требуется большое количество энергии.

Вместе с тем злоупотребление сладостями также крайне опасно. Не успевая утилизировать переизбыток сахара, организм начинает разрушать кровеносные сосуды.