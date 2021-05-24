Диетолог предупредила о риске смерти из-за отказа от сахара

Диетолог Елена Соломатина
рассказала, чем чреват полный отказ от сахара. Медик подчеркнула – употреблять данный продукт нужно в умеренных количествах, а отказ от него может привести к серьезным последствиям для организма. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Соломатина отметила, что в данный момент люди в большинстве своем потребляют сахар в огромных количествах. При этом современный человек не расходует столько энергии, сколько получает от сладкого.
Однако диетолог добавила, что в небольших количествах сахар безвреден. Особенно, если человек сжигает калории, поступившие вместе с этим продуктом, в течение дня:
"Совсем без него нельзя. Это ведь энергетический экстракт, без него можно и умереть".
Кроме того, есть категории людей, которым отказ от сахара практически противопоказан. В частности, те, чья деятельность связана с тяжелым физическим трудом – например, спортсмены, которым требуется большое количество энергии.
Вместе с тем злоупотребление сладостями также крайне опасно. Не успевая утилизировать переизбыток сахара, организм начинает разрушать кровеносные сосуды.
Безопаснее всего употреблять сладкое утром. За целый день выработанное количество энергии успевает перерабатываться.