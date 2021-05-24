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Диетолог предупредила о риске смерти из-за отказа от сахара

Мира Маркина
5 часов назад
Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем чреват полный отказ от сахара. Медик подчеркнула – употреблять данный продукт нужно в умеренных количествах, а отказ от него может привести к серьезным последствиям для организма. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Диетолог предупредила о риске смерти из-за отказа от сахара
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Соломатина отметила, что в данный момент люди в большинстве своем потребляют сахар в огромных количествах. При этом современный человек не расходует столько энергии, сколько получает от сладкого.
Однако диетолог добавила, что в небольших количествах сахар безвреден. Особенно, если человек сжигает калории, поступившие вместе с этим продуктом, в течение дня:
"Совсем без него нельзя. Это ведь энергетический экстракт, без него можно и умереть".
Кроме того, есть категории людей, которым отказ от сахара практически противопоказан. В частности, те, чья деятельность связана с тяжелым физическим трудом – например, спортсмены, которым требуется большое количество энергии.
Вместе с тем злоупотребление сладостями также крайне опасно. Не успевая утилизировать переизбыток сахара, организм начинает разрушать кровеносные сосуды.
Безопаснее всего употреблять сладкое утром. За целый день выработанное количество энергии успевает перерабатываться.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог опроверг миф о вреде яиц.
ЗОЖ,Елена Соломатина,
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