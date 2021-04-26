Диетолог опроверг миф о вреде яиц

По словам эксперта, новые исследования показали, что яйца крайне полезны для человека, а содержащийся в них холестерин не так опасен, как считалось ранее.
Помимо белка, необходимого организму, в яйцах содержатся фосфолипиды и жирорастворимые витамины (А, B6, B12 и D). Гинзбург подчеркнул, что холестерин в яйцах не способствует развитию атеросклероза:
"Появились данные, что пищевой холестерин практические не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови. (...) Холестерин — это, скорее, хороший компонент пищи".
Медик обратил внимание на то, что организм использует холестерин для производства желчных кислот, гормонов и витамина D в коже под действием солнца.
Диетолог также заявил, что яйца можно есть пять раз в неделю. Какая именно категория яиц является самой полезной, пока не подтверждено наукой, но предполагается, что это С2 – такие яйца несут молодые куры.