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Диетолог опроверг миф о вреде яиц

Мира Маркина
1 час назад
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом "Звезда" опроверг популярный миф о вреде яиц.
Диетолог опроверг миф о вреде яиц
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам эксперта, новые исследования показали, что яйца крайне полезны для человека, а содержащийся в них холестерин не так опасен, как считалось ранее.
Помимо белка, необходимого организму, в яйцах содержатся фосфолипиды и жирорастворимые витамины (А, B6, B12 и D). Гинзбург подчеркнул, что холестерин в яйцах не способствует развитию атеросклероза:
"Появились данные, что пищевой холестерин практические не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови. (...) Холестерин — это, скорее, хороший компонент пищи".
Медик обратил внимание на то, что организм использует холестерин для производства желчных кислот, гормонов и витамина D в коже под действием солнца.
Диетолог также заявил, что яйца можно есть пять раз в неделю. Какая именно категория яиц является самой полезной, пока не подтверждено наукой, но предполагается, что это С2 – такие яйца несут молодые куры.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что фермер объяснил, как на самом деле нужно хранить яйца.
ЗОЖ,Михаил Гинзбург,ТК "Звезда",
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