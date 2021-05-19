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Эксперт предупредила об опасности минеральной воды

Мира Маркина
5 часов назад
Минеральная вода в больших количествах может представлять опасность из-за содержащихся в ней растворенных солей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход.
Эксперт предупредила об опасности минеральной воды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам эксперта, ежедневно употребляя только минералку, человек рискует спровоцировать нарушение водно-солевого обмена в организме. Поначалу это чревато отеками, а в дальнейшем песком и камнями в почках.
Детям и взрослым рекомендуется выпивать в день около 200 миллилитров минеральной воды, обогащенной магнием, так как в обычной питьевой воде этого минерала содержится недостаточно.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказал о том, что диетолог сообщил о пользе воды комнатной температуры.
ЗОЖ,РИА Новости,
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