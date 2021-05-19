Эксперт предупредила об опасности минеральной воды

Минеральная вода в больших количествах может представлять опасность из-за содержащихся в ней растворенных солей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход.

По словам эксперта, ежедневно употребляя только минералку, человек рискует спровоцировать нарушение водно-солевого обмена в организме. Поначалу это чревато отеками, а в дальнейшем песком и камнями в почках.