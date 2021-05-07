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Врач объяснил, чем опасен алкоголь натощак

Анна Арсеньева
2 часа назад
Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал, что употребление алкогольных напитков натощак может быть опасно для организма. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач объяснил, чем опасен алкоголь натощак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам врача, нет безопасной доли алкоголя, однако в праздники многие позволяют себе спиртное.
"И если исходить из культуры пития, то есть понятие, как аперитив, но он не должен превращаться в пьянку. Это запуск ферментативной системы, это очень небольшая доза, например глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой... Вредно выпивать натощак особенно крепкий алкоголь. Французы пьют во время еды, немцы после еды, у нас пьют натощак, это ужасно неправильно и опасно", — объяснил Евгений Брюн.
Употребление алкоголя натощак может привести к алкогольному удару, бессознательной форме опьянения:
"На голодный желудок глотать яд невозможно".
Медик посоветовал сначала поесть, а потом чуть-чуть выпить. При этом доза спиртного должна быть как можно меньше, а перерывы между выпивкой — больше.
ЗОЖ,Евгений Брюн,
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