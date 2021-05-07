Врач объяснил, чем опасен алкоголь натощак

По словам врача, нет безопасной доли алкоголя, однако в праздники многие позволяют себе спиртное.

Медик посоветовал сначала поесть, а потом чуть-чуть выпить. При этом доза спиртного должна быть как можно меньше, а перерывы между выпивкой — больше.