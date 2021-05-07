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Эксперт дал россиянам советы по употреблению спиртного

Мира Маркина
6 часов назад
Ведущий YouTube-канала "Едим ТВ", бартендер, специалист по приготовлению авторских и классических коктейлей Василий Захаров в беседе с радио Sputnik рассказал, как употреблять алкоголь с минимальным риском для здоровья.
Эксперт дал россиянам советы по употреблению спиртного
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалиста, по-настоящему насладиться алкогольным напитком можно, когда его количество крайне мало. Захаров пояснил, что в состоянии опьянения невозможно почувствовать все нюансы вкуса и оценить качество содержимого бокала:
"Тем более, если пить долго и много, то через какое-то время для вас уже не будет иметь значения, что пить".
Чтобы снизить вред от употребления спиртного и насладиться вкусом, бартендер рекомендовал отдавать предпочтение легким напиткам. Эксперт подчеркнул – именно количество спирта, содержащегося в напитке, определяет степень негативного эффекта от его употребления:
"Безопасно либо полное отсутствие алкоголя, либо самое минимальное его количество. Не надо строить иллюзий и говорить, что алкоголь безвреден".
В заключение Захаров рекомендовал запивать алкоголь водой, чтобы наутро не страдать от обезвоживания организма.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что нарколог назвал способ избежать алкогольного отравления.
ЗОЖ,Василий Захаров,ИА Sputnik,
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