Как глутамат натрия на самом деле влияет на здоровье

Глутамат натрия считается одной из самых популярных пищевых добавок в мире. Многие люди называют его усилителем вкуса, так как его используют в специях, куриных бульонах, соусах, колбасах и во многих других продуктах. До сих пор многие люди опасаются его в составе, так как вокруг него существует много мифов. Например, есть суждение о том, что глутамат натрия может вызывать рак.
В видео нутрициолог и диетолог Марина Макиша рассказывает, как на самом деле глутамат натрия влияет на организм и в каких продуктах он содержится, а также почему некоторым людям показаны к употреблению продукты с содержанием глутамата натрия.