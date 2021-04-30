Как глутамат натрия на самом деле влияет на здоровье

Глутамат натрия считается одной из самых популярных пищевых добавок в мире. Многие люди называют его усилителем вкуса, так как его используют в специях, куриных бульонах, соусах, колбасах и во многих других продуктах. До сих пор многие люди опасаются его в составе, так как вокруг него существует много мифов. Например, есть суждение о том, что глутамат натрия может вызывать рак.