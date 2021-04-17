Врач рассказала, как “разводят” на ненужные анализы

Способы выявить недобросовестных медиков, предлагающих пациентам ненужные анализы, перечислила руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко . Ее слова приводит агентство “Прайм”.

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Специалист отметила, что нередко ненужные анализы назначают врачи платных и ДМС-поликлиник. Чаще всего пациентам выдают направления на гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры, а также на анализы, определяющие биохимические показатели крови.

По словам Ткаченко, большинство этих анализов для здорового человека не только не нужны, но и бессмысленны. Например, согласившись проверить иммунитет по показателем крови, скорее всего пациент получит очень мало информации, при том, что сдавать придется довольно большое количество анализов.

То же самое касается момента, когда врач предлагает сдать анализы на большое количество онкомаркеров. По словам специалиста, это является уловкой, поскольку такой анализ здоровым людям без видимой причины в качестве скрининга не назначается.