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Ученые: жирная пища полезна для мужчин

Мира Маркина
6 часов назад
Британские ученые из Вустерского университета установили, что диеты с низким содержанием жиров уменьшают уровень тестостерона у мужчин, что провоцирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и диабета. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.
Специалисты провели систематический обзор научных работ с участием, в общей сложности, 206 человек. Сначала мужчины придерживались диеты с высоким содержанием жиров (40%), а затем их перевели на пищу с 20% содержанием жира. Как выяснилось, их уровень тестостерона снизился в среднем на 10-15%. Самым негативным образом на участниках исследования отразились вегетарианские диеты - после этой диеты тестостерон снизился до 26%.
Известно, что высокое потребление мононасыщенных жиров, которые содержатся в оливковом масле, авокадо и орехах, может повысить выработку тестостерона. А вот полинасыщенные жиры омега-6, которые преимущественно содержатся в растительных маслах, при окислении вызывают повреждение клеток, вырабатывающих тестостерон.
Как правило, диетические рекомендации сосредоточены на ограничении потребления жиров, а действующие правила Великобритании и США ограничивают потребление жиров до уровня менее 35% от общего количества калорий. Однако в настоящее время появляется все больше исследований, доказывающих пользу диет с высоким содержанием жиров и низкой концентрацией углеводов.
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