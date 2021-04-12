Ученые: жирная пища полезна для мужчин

Британские ученые из Вустерского университета установили, что диеты с низким содержанием жиров уменьшают уровень тестостерона у мужчин, что провоцирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и диабета. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

Специалисты провели систематический обзор научных работ с участием, в общей сложности, 206 человек. Сначала мужчины придерживались диеты с высоким содержанием жиров (40%), а затем их перевели на пищу с 20% содержанием жира. Как выяснилось, их уровень тестостерона снизился в среднем на 10-15%. Самым негативным образом на участниках исследования отразились вегетарианские диеты - после этой диеты тестостерон снизился до 26%.

Известно, что высокое потребление мононасыщенных жиров, которые содержатся в оливковом масле, авокадо и орехах, может повысить выработку тестостерона. А вот полинасыщенные жиры омега-6, которые преимущественно содержатся в растительных маслах, при окислении вызывают повреждение клеток, вырабатывающих тестостерон.