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Что будет, если каждый день есть яичную скорлупу

Анна Арсеньева
1 час назад
Один из самых важных элементов, который необходим организму человека, — это кальций. Он отвечает за здоровье костей, поддерживает работу мышц, обеспечивает свертываемость крови, способствует поступлению питательных веществ в клетку, — можно перечислять долго.
Кальций содержится в сырах, кунжуте, молоке, сардинах, миндале и многих других продуктах. Однако мало кто знает, что рекордсмен по содержанию кальция — это яичная скорлупа. Смотрите видео, чтобы узнать, чем она полезна и что будет, если есть ее каждый день.
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