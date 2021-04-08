Что будет, если каждый день есть яичную скорлупу

Один из самых важных элементов, который необходим организму человека, — это кальций. Он отвечает за здоровье костей, поддерживает работу мышц, обеспечивает свертываемость крови, способствует поступлению питательных веществ в клетку, — можно перечислять долго.

Кальций содержится в сырах, кунжуте, молоке, сардинах, миндале и многих других продуктах. Однако мало кто знает, что рекордсмен по содержанию кальция — это яичная скорлупа. Смотрите видео, чтобы узнать, чем она полезна и что будет, если есть ее каждый день.