Психиатр посоветовал отдохнуть, чтоб побороть лень

По словам эксперта, лень может быть связана не только с физической усталостью, но и с ментальными проблемами. Фомин подчеркнул, что лень - это в первую очередь недоверие к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия: