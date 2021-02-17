Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Психолог назвала способ, позволяющий заснуть за пять минут 

Мира Маркина 11 часов назад
Психолог назвала способ, позволяющий заснуть за пять минут
Фото: depositphotos.com
В социальной сети TikTok набирает популярность видеоролик, автор которого раскрывает простой способ заснуть за пять минут.
Пользовательница под ником Psychologee, которая называет себя дипломированным психологом, рассказала, что быстро уснуть поможет перечисление в голове вещей, которые никак не связаны друг с другом. Чем более случайные предметы возникают в голове, тем лучше.
Девушка пояснила, что с ней этим способом поделился преподаватель психологии. Именно благодаря этой технике ей удалось справиться с бессонницей.
За несколько дней видео Psychologee оценило более полумиллиона человек.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о народных средствах против бессонницы.
Видео дня. Правда ли, что плакать полезно
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение