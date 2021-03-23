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Рыба, яйца и другие продукты, укрепляющие иммунитет

Мира Маркина
23 марта 2021
В разговоре с "Известиями" врач-диетолог Дарья Русакова назвала продукты, укрепляющие иммунитет.
Поскольку многие россияне живут в регионах, где наблюдается недостаток солнечного света, им необходим витамин D, который содержится в рыбе, яйцах, сыре и молочных продуктах.
Еще одна частая проблема - дефицит витамина C. Врач-диетолог Наталия Герасимова рекомендовала налегать на овощи, ведь источником витамина C являются не только цитрусовые, но и цветная капуста, а также обычная белокочанная капуста.
Помимо прочего, многие люди страдают от недостатка витамина B. В этом случае Герасимова посоветовала обратить внимание на бобовые:
"Также нужны не только витамины, но и минералы. Поэтому в рацион стоит добавить и разнообразные орехи, в день хотя бы 30 граммов, потому что они являются источниками цинка, марганца, хрома, в некоторых также содержится железо".
ЗОЖ,Наталия Герасимова,Дарья Русакова,газета "Известия",
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