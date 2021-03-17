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Продукты, которые поднимают гемоглобин

Елизавета Назарова
6 часов назад
Гемоглобин содержится в эритроцитах, которые переносят кислород по организму. Незначительное понижение гемоглобина никак не влияет на общее самочувствие человека, но сильное снижение говорит о различных состояниях и болезнях.
Иногда уровень гемоглобина понижается из-за того, что организму не хватает определенных витаминов, поэтому его уровень можно восполнить с помощью употребления определенных продуктов.
В видео врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказывает о том, как и что лучше всего употреблять людям с пониженным уровнем гемоглобина в крови.
ЗОЖ,Видео,
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