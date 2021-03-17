Продукты, которые поднимают гемоглобин

Гемоглобин содержится в эритроцитах, которые переносят кислород по организму. Незначительное понижение гемоглобина никак не влияет на общее самочувствие человека, но сильное снижение говорит о различных состояниях и болезнях.

Иногда уровень гемоглобина понижается из-за того, что организму не хватает определенных витаминов, поэтому его уровень можно восполнить с помощью употребления определенных продуктов.