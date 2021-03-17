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Ученые признали боль в районе лопатки симптомом рака печени 

Мира Маркина 3 часа назад
Ученые признали боль в районе лопатки симптомом рака печени
Фото: depositphotos.com
Медики из Великобритании назвали неожиданный симптом рака печени. По мнению специалистов, об онкозаболевании может свидетельствовать боль в районе правой лопатки.
Данный симптом обусловлен тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые сигнализируют, что боль исходит от лопатки. При этом на самом деле неприятное ощущение концентрируется в печени. Ученые подчеркнули, что боль может появиться в правом плече или в отдельных случаях по всей спине.
В числе других симптомов рака печени — желтый цвет кожи, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота и рвота.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач перечислил тревожные признаки алкогольной болезни печени.
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