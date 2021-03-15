Какие привычки разрушают здоровье 

Польский портал Wirtualna Polska раскрыл три привычки, разрушающие здоровье. Об этом сообщают РИА Новости.

Прежде всего автор публикации посоветовал отказаться от привычки спать после сытного обеда. Дело в том, что лежачая позиция и сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе. Кроме того, послеобеденный сон может спровоцировать метеоризм и запоры.

Другая вредная привычка — чаепитие после еды. Чай мешает усвоению некоторых питательных веществ и минералов. А у людей, склонных к анемии, чай и вовсе может снизить усвоение железа на 87%. Вдобавок к этому, у напитка низкий уровень pH, что плохо сказывается на процессе переваривания белков и жиров.

Помимо прочего, специалист напомнил, что заниматься спортом сразу же после приема пищи — плохая идея. Интенсивная физическая нагрузка не позволит организму функционировать должным образом, что чревато несварением, болью в желудке, а также нарушениями в работе пищеварительной системы.