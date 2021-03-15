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Какие привычки разрушают здоровье 

Мира Маркина 1 час назад
Какие привычки разрушают здоровье
Фото: depositphotos.com
Польский портал Wirtualna Polska раскрыл три привычки, разрушающие здоровье. Об этом сообщают РИА Новости.
Прежде всего автор публикации посоветовал отказаться от привычки спать после сытного обеда. Дело в том, что лежачая позиция и сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе. Кроме того, послеобеденный сон может спровоцировать метеоризм и запоры.
Другая вредная привычка — чаепитие после еды. Чай мешает усвоению некоторых питательных веществ и минералов. А у людей, склонных к анемии, чай и вовсе может снизить усвоение железа на 87%. Вдобавок к этому, у напитка низкий уровень pH, что плохо сказывается на процессе переваривания белков и жиров.
Помимо прочего, специалист напомнил, что заниматься спортом сразу же после приема пищи — плохая идея. Интенсивная физическая нагрузка не позволит организму функционировать должным образом, что чревато несварением, болью в желудке, а также нарушениями в работе пищеварительной системы.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, разрушающих печень.
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