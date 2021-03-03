Врач: Толщина маски должна быть два или три слоя 

Чиновник британского здравоохранения и врач Сьюзан Хопкинс назвала оптимальную толщину медицинской маски. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам эксперта, маска будет эффективна только в случае, если ее толщина не менее двух-трех слоев. Чем больше слоев, тем надежнее она защитит от распространения вируса. Специалист также подчеркнула, что власти Великобритании советуют носить одну многослойную маску, а не две, надетые друг на друга, как это делают многие жители США.

С июля 2020 года маски в Британии необходимо носить во всех закрытых местах. Исключение предоставляется только детям до 11 лет и пациентам с особыми медицинскими показаниями.