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Врач: Толщина маски должна быть два или три слоя 

Мира Маркина 1 час назад
Врач: Толщина маски должна быть два или три слоя
Фото: depositphotos.com
Чиновник британского здравоохранения и врач Сьюзан Хопкинс назвала оптимальную толщину медицинской маски. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам эксперта, маска будет эффективна только в случае, если ее толщина не менее двух-трех слоев. Чем больше слоев, тем надежнее она защитит от распространения вируса. Специалист также подчеркнула, что власти Великобритании советуют носить одну многослойную маску, а не две, надетые друг на друга, как это делают многие жители США.
С июля 2020 года маски в Британии необходимо носить во всех закрытых местах. Исключение предоставляется только детям до 11 лет и пациентам с особыми медицинскими показаниями.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стоматолог опровергла вред маски для зубов и десен.
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