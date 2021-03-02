Диетолог раскрыла легкий способ избавиться от тяги к сладкому 

Простой способ побороть тягу к сладкому назвала диетолог Пуджа Махиджа, автор книг по принципам здорового питания.

Специалист объяснила, что потребность съесть что-то сладкое, на самом деле, вызвана дефицитом белка в организме.

«Каждый раз, когда вы хотите сахар, ваш организм на самом деле просит белка», — объяснила Махиджа.

Следовательно, диетолог объяснила, что следует следить за тем, чтобы и в завтраке, и в обеде, и в ужине было достаточно белка. Дело в том, что пища, богатая протеинами, провоцирует выработку гормона сытости (лептина). А у сытого человека не будет желания есть сладкое, объяснила нутрициолог.