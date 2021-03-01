Что произойдет с организмом, если отказаться от сладкого 

Полностью отказаться от сладкого невозможно: сахар содержится не только в конфетах и тортах, но и во фруктах, йогуртах и других продуктах. Но снизить долю сладкого в своем рационе возможно. Сделав это, уже совсем скоро вы почувствуете изменения в организме. О том, что произойдет с вашим телом при отказе от сладкого, читайте в материале «Рамблера».

Уже через пару дней вы заметите улучшение качества сна. Проблемы с засыпанием по вечерам перестанут вас тревожить. Такой эффект объясняется просто: потребление сладкого стимулирует выработку гормона стресса кортизола, что мешает вам спокойно отходить ко сну.

По прошествии недели вы заметите, что лучше ощущаете вкусы, поскольку вкусовые рецепторы станут чувствительнее. Состояние кишечника также станет заметно лучше, поскольку микрофлора придет к балансу, который в обычное время расшатывают сладкие продукты. Кроме того, сладкое мешает организму усваивать витамины и минералы.

Внешние изменения станут тоже весьма заметны. Кожа начнет выглядеть более свежей и подтянутой: в отсутствие сладкого перестанет разрушаться коллаген. Также наверняка вас порадуют цифры на весах: вес снизится на 500-1000 граммов. Причина — контроль инсулина и невозможность жидкости задерживаться в организме. Тело начнет расходовать свои же запасы жира, а вы станете худеть.

Кроме перечисленных изменений, которые произойдут с вашим организмом, есть и другие: