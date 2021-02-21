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Врач: ношение маски влияет на здоровье зубов и десен 

Александра Нечаева 1 час назад
Врач: ношение маски влияет на здоровье зубов и десен
Фото: Depositphotos
Длительное ношение маски негативно сказывается на здоровье ротовой полости. Об этом заявил российский стоматолог Геннадий Шаргородский в интервью телеканалу «Звезда».
В маске дыхание человека учащается, вызывая сухость во рту. Это, в свою очередь, способствует развитию заболевания десен, возникновению кариеса и появлению дурного запаха изо рта.
Кроме того специалист отметил, что на слизистой рта могут появиться темные пятна, поскольку из-за маски бактерии не могут выйти наружу.
Стоматолог советует делать перерывы в ношении маски, а также чаще чистить зубы, полоскать рот и пить побольше воды.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что врач-эндокринолог посоветовала россиянам «запивать» стресс.
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