Врач: ношение маски влияет на здоровье зубов и десен 

Все новости на карте

Длительное ношение маски негативно сказывается на здоровье ротовой полости. Об этом заявил российский стоматолог Геннадий Шаргородский в интервью телеканалу «Звезда».

В маске дыхание человека учащается, вызывая сухость во рту. Это, в свою очередь, способствует развитию заболевания десен, возникновению кариеса и появлению дурного запаха изо рта.

Кроме того специалист отметил, что на слизистой рта могут появиться темные пятна, поскольку из-за маски бактерии не могут выйти наружу.

Стоматолог советует делать перерывы в ношении маски, а также чаще чистить зубы, полоскать рот и пить побольше воды.