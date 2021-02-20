В каких позах опаснее всего спать 

Во время сна мы занимаем ту позу, в которой наши мышцы максимально расслаблены. Это помогает быстрее заснуть и делает отдых более качественным. Однако случается такое, что человек просыпается, но чувствует себя уже усталым. Он думает, что это из-за того, что он слишком мало или много спал, но на самом деле на это может влиять поза, в которой он видел сны.

Некоторые позиции могут быть опасны для организма, так как влияют не только на сон, но и на органы, суставы и даже кости человека.