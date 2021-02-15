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Стоматолог объяснил, почему нельзя чистить зубы после еды 

Мира Маркина 9 часов назад
Стоматолог объяснил, почему нельзя чистить зубы после еды
Фото: depositphotos.com
Немецкий стоматолог Маркус Фелбер развеял популярные мифы о чистке зубов. Об этом он рассказал журналу Focus.
Прежде всего медик посоветовал, не чистить зубы сразу после еды. Эксперт объяснил, что зубная эмаль защищена кислотной оболочкой, которая должна вновь образоваться после приема пищи. Поэтому после приема пищи нужно немного подождать, так как чистка зубов без нее может их повредить. По этой же причине врач не советует "чистить" зубы при помощи яблока, поскольку фрукт, вероятнее всего, повредит эмаль.
Вместе с тем не нужно использовать метод чистки от десен к зубам. — щетка может повредить слизистую. Лучше "стряхивать" ею образовавшийся налет движениями вправо-влево.
Фелбер также предостерег от регулярного использования соды и других средств для отбеливания эмали, — они также могут навредить зубам. А вот зубной нитью стоматолог рекомендовал пользоваться ежедневно.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стоматолог назвал продукты, влияющие на цвет зубов.
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