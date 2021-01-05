Стоматолог назвала продукты, влияющие на цвет зубов 

Из-за употребления какой еды цвет зубов может ухудшиться, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева . Ее слова приводит агентство «Москва».

Прежде всего, стоматолог отметила негативное влияние на цвет эмали таких напитков, как чай и кофе. Чтобы нивелировать опасность окрашивания зубов в темный цвет посредством этих жидкостей, Макеева рекомендовала после каждого их употребления тщательно полоскать рот.

Кроме того изменить цвет зубов способны, по словам специалиста, такие продукты, как черная смородина, маринованная свекла, черника, вишня, вишневый сок, красное вино, подкрашенные газированные напитки и некоторые соусы и специи.