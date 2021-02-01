Акне и аритмия: фармацевт назвала симптомы дефицита витамина D 

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Фармацевт из США Сьюзи Коэн перечислила симптомы нехватки витамина D на своем личном сайте.

Медик подчеркнула, что при дефиците этого витамина у пациентов появляются акне, аритмия сердца, слезливость, усталость, высокое кровяное давление, вздутие живота, раздраженный кишечник, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.

По словам Коэн, обращаясь к специалисту, пациенты должны как можно подробнее рассказывать о своих симптомах.

В числе прочих признаков нехватки витамина D эксперт назвала высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы уныния.

Фармацевт посоветовала добавить в рацион больше продуктов, содержащих витамин D, а также принимать витаминные комплексы после консультации с врачом.