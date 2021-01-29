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Чем опасен для человека ночной образ жизни 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Многие ведут ночной образ жизни, называя себя "совами". Кто-то в это время суток работает, кто-то готовится к учебе, а кто-то просто допоздна смотрит сериалы или сидит в телефоне. Однако, согласно исследованиям ученых, бодрствовать по ночам опасно.
Как рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко, хроническое недосыпание нарушает выработку мелатонина, от которого зависит настроение, работа иммунной системы и даже вес.
Смотрите видео, чтобы узнать, риск каких заболеваний повышает ночной образ жизни, и на кого это не влияет.
Ранее "Рамблер" рассказывал про пищевые привычки, которые снижают уровень IQ.
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