Чем опасен для человека ночной образ жизни 

Многие ведут ночной образ жизни, называя себя "совами". Кто-то в это время суток работает, кто-то готовится к учебе, а кто-то просто допоздна смотрит сериалы или сидит в телефоне. Однако, согласно исследованиям ученых, бодрствовать по ночам опасно.

Как рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко, хроническое недосыпание нарушает выработку мелатонина, от которого зависит настроение, работа иммунной системы и даже вес.

Смотрите видео, чтобы узнать, риск каких заболеваний повышает ночной образ жизни, и на кого это не влияет.