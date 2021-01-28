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Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ 

Анна Арсеньева 1 час назад
Все люди, мечтающие об успехе, стремятся всеми возможными способами развить свой интеллект: учат иностранные языки, читают, ходят на различные курсы. Однако у большинства есть незаметные привычки, которые сводят все усилия на нет и снижают уровень IQ. О них рассказала врач-невролог, старший научный сотрудник НИИ Склифосовского Леся Завалий.
Как влияет на интеллект жвачка? Когда сладости улучшают работу мозга, а когда ухудшают? Что будет, если постоянно есть колбасу? Смотрите видео, чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему глаза никогда не замерзают.
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