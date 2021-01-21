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«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Все мамы сильно переживают за здоровье своих детей и на все случаи жизни у них есть совет. "Надень шапку", "Отодвинься от телевизора", "Не хрусти пальцами", — эти фразы от родителей, кажется, слышали все. Но так ли все серьезно на самом деле?
Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал, какие мамины советы действительно стоит слушать, а какими нас просто пугают.
Смотрите видео, чтобы узнать, можно ли читать лежа, хрустеть пальцами и правда, что есть риск заболеть менингитом, если не носить шапку.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как вернуть обоняние после коронавируса.
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