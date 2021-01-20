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Как вернуть обоняние после коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
Коронавирус COVID-19 может оставить после себя ряд осложнений. Со многими врачи успешно борются и вылечивают людей, которые столкнулись с головной болью и обострениями хронических заболеваний. Однако самый частый симптом, потеря обоняния, не проходит у некоторых людей несколько месяцев.
Пациенты жалуются не только на отсутствие запахов и вкусов. У некоторых обоняние изменилось и они начали по-другому чувствовать запахи и вкусы. Со временем у части переболевших все восстанавливается самостоятельно, но иногда нужно помочь организму справиться с последствиями болезни.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые обнаружили неизвестную мутацию COVID-19.
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