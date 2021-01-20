Как вернуть обоняние после коронавируса 

Коронавирус COVID-19 может оставить после себя ряд осложнений. Со многими врачи успешно борются и вылечивают людей, которые столкнулись с головной болью и обострениями хронических заболеваний. Однако самый частый симптом, потеря обоняния, не проходит у некоторых людей несколько месяцев.

Пациенты жалуются не только на отсутствие запахов и вкусов. У некоторых обоняние изменилось и они начали по-другому чувствовать запахи и вкусы. Со временем у части переболевших все восстанавливается самостоятельно, но иногда нужно помочь организму справиться с последствиями болезни.