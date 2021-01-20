Ученые обнаружили неизвестную мутацию COVID-19

Калифорнийские ученые обнаружили неизвестную мутацию коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

Эксперты выявили новый штамм COVID-19 в ходе поисков образцов британского варианта коронавируса. В результате была найдена калифорнийская разновидность инфекции.

Ученые сделали предположение, что мутация CAL.20C возникла в самом штате еще в июле прошлого года, но до ноября она никак не проявляла себя. Затем штамм начал серьезно распространяться и был найден в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.

В данный момент у экспертов нет доказательств, подтверждающих, что мутация смертоноснее, чем другие варианты коронавируса. Вместе с тем не сообщается и о том, насколько мутация CAL.20C заразна.