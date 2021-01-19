Готова тест-система, выявляющая «британский» штамм COVID-19 

"Это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование",

— пояснила она.

Кроме того, по словам Поповой, в России готова регистрации еще одна "иммунохроматографическая тест-система" на определение антигена вируса. Она также отметила высокий уровень, на котором была выполнена работа по ее созданию.

"Под нее была специально создана ферментная база, которой раньше в РФ не было",

— заявила Попова.