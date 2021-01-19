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Ученые подтвердили долгий иммунитет против COVID-19 после болезни 

Катерина Саломе 25 минут назад
Ученые подтвердили долгий иммунитет против COVID-19 после болезни
Фото: depositphotos.com
Ученые из США и Швейцарии подтвердили тот факт, что организм способен бороться против повторного заражения, если человек уже переболел коронавирусом. Это происходит благодаря клеткам, способным запоминать вирус. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Специалисты проанализировали динамику состояния 87 пациентов, переболевших COVID-19. Их осматривали через один, два, три и шесть месяцев после заражения. Выяснилось, что несмотря на способность антител к SARS-CoV-2 со временем исчезать, у них поддерживается определенный уровень специфических B-клеток памяти, распознающих вирус.
В случае повторного инфицирования именно эти клетки возобновляют производство антител к COVID-19. Кроме того, антитела оказываются устойчивыми к мутациям SARS-CoV-2, что указывает на эволюцию гуморального ответа и поддержание иммунной реакции против мутировавших форм патогена.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что московская скорая усиливает меры по выявлению британского штамма COVID-19.
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