Накануне вышел новый приказ об учете заболевших коронавирусом. В связи с эти московская скорая усиливает меры по выявлению британского штамма COVID-19.

Теперь медицинские работники при постановке диагноза должны уточнять более детальную информацию у пациентов, которые недавно прибыли из Великобритании и Северной Ирландии.

Прежде всего, врачи будут спрашивать номер рейса, на котором прилетел инфицированный и место в салоне самолета. Также пациенту необходимо сообщить, с кем он сидел рядом и известны ли ему ФИО пассажира, расположившегося по соседству. И, соответственно, потребуется информация о том, когда человек заболел и какие у него симптомы.

Всю полученную информацию медицинским работникам скорой помощи необходимо будет фиксировать в карте вызова. О новых правилах всех сотрудников оповестят до 20 января.