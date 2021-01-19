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Стопкоронавирус.рф

Московская скорая усиливает меры по выявлению британского штамма COVID-19 

Катерина Саломе 2 часа назад
Накануне вышел новый приказ об учете заболевших коронавирусом. В связи с эти московская скорая усиливает меры по выявлению британского штамма COVID-19.
Теперь медицинские работники при постановке диагноза должны уточнять более детальную информацию у пациентов, которые недавно прибыли из Великобритании и Северной Ирландии.
Прежде всего, врачи будут спрашивать номер рейса, на котором прилетел инфицированный и место в салоне самолета. Также пациенту необходимо сообщить, с кем он сидел рядом и известны ли ему ФИО пассажира, расположившегося по соседству. И, соответственно, потребуется информация о том, когда человек заболел и какие у него симптомы.
Всю полученную информацию медицинским работникам скорой помощи необходимо будет фиксировать в карте вызова. О новых правилах всех сотрудников оповестят до 20 января.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что треть переболевших COVID-19 повторно попадает в больницу.
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Коронавирус , Видео
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