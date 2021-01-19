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Треть переболевших COVID-19 повторно попадает в больницу 

Катерина Саломе 24 минуты назад
Треть переболевших COVID-19 повторно попадает в больницу
Фото: depositphotos.com
Ученые из Лестерского университета и эксперты из Национального бюро статистики провели исследование, в ходе которого выяснилось, что около 30% коронавирусных пациентов первой волны, выписанные из больниц, вновь оказались в них в течение пяти месяцев.
Специалисты проанализировали состояние группы из 47780 бывших пациентов. В течение 140 дней повторно в больницы вернулись 29,4 процентов. Скончались 12,3 процентов.
Примечательно, что у многих пациентов развились или обострились сопутствующие болезни. Среди них диабет, хронические заболевания печени и почек, заболевания сердца.

«Судя по всему, люди возвращаются домой, у них развиваются долгосрочные симптомы, после чего они снова попадают в больницы и умирают»,

— заявил один из авторов исследования, профессор Лестерского университета Камлеш Кумли.
Потенциально это может значить, что в статистику смертности от COVID-19 нужно включать гораздо больше случаев. Кроме того, по мнению профессора, нам нужно готовиться к "долгому ковиду".

«Это титаническая задача, следить за всеми выписанными пациентами. Служба здравоохранения работает на пределе, но какой-то мониторинг нужно организовать»,

— добавил ученый.
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