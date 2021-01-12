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Малышева назвала купание в проруби опасным для сердца 

Диана Товсепова 3 часа назад
Малышева назвала купание в проруби опасным для сердца
Фото: depositphotos.com
Любителям купаться в проруби грозит смертельная опасность. Об этом рассказала телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в интервью для «360».
По словам Малышевой, купание в ледяной проруби является крайне опасным для организма мероприятием.

«В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. К сожалению, в этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма. Кардиологи постоянно видят людей, которые поступают с тяжелейшими аритмиями после таких погружений», — объяснила телеведущая.

Так, некоторые случаи купания оканчиваются летальным исходом, добавила Малышева. При этом она уверена, что в 2021 году люди опасаются коронавируса, поэтому попыток искупаться в ледяной проруби будет меньше.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как полынь влияет на вирус.
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ЗОЖ , Елена Малышева
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