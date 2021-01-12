Ученые выяснили, что экстракт полыни препятствует репликации коронавируса SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Результаты исследования американских специалистов опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

Растение "Artemisia annua", или полынь однолетняя, широко распространена и в России, и в других странах. Она вырабатывает артемизинин — вещество с доказанной антивирусной активностью, которое используется для лечения тропической малярии уже более двух тысяч лет. Ранее ученые доказывали, что трава эффективно борется и с SARS-CoV-1 — вируса, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах.

Теперь выяснилось, что горячий водный экстракт листьев Artemisia annua обладает противовирусной активностью против бушующего в мире SARS-CoV-2. Такой вывод сделали исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института.

Ученые проверили действие экстрактов семи сортов полыни с четырех континентов на коронавирус, размножающийся в культуре клеток Vero E6.

Активность проявили все экстракты и даже тот, который хранился с 2008 года. Это говорит о том, что активное вещество присутствует во всех сортах растения и сохраняется даже при длительном хранении при комнатной температуре.

"Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Памела Уэзерс (Pamela Weathers) из департамента биологии и биотехнологий Вустерского политехнического института.

Вещества растения подавляют репликацию SARS-CoV-2 уже после его проникновения в клетки.

"Это первый отчет об эффективности горячих водных экстрактов полыни против SARS-CoV-2. Дальнейшие исследования определят эффективность in vivo, чтобы понять, можно ли на основе Artemisia annua создать лекарственное средство для лечения COVID-19", — объясняет Уэзерс.

Авторы надеются, что при положительном результате дальнейших исследований, растение можно будет использовать для создания недорогого и эффективного средства от коронавируса.