Британский штамм коронавируса VOC 202012/01 более заразен, но пока неизвестно, насколько и чем он опаснее для человека, чем обычный штамм. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с «Интерфаксом».
Она объяснила, что у ВОЗ пока нет информации о способности "британской" мутации влиять на течение болезни или эффективность вакцины от COVID-19.
«Исследования по этим вопросам продолжаются», — сказала Вуйнович.
Новый штамм вируса определяется наличием 14 мутаций, часть из которых может влиять на степень заразности или тяжесть заболевания.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российский врач думает об опасности британского штамма.