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Британский штамм коронавируса VOC 202012/01 более заразен, но пока неизвестно, насколько и чем он опаснее для человека, чем обычный штамм. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с «Интерфаксом».

Она объяснила, что у ВОЗ пока нет информации о способности "британской" мутации влиять на течение болезни или эффективность вакцины от COVID-19.

«Исследования по этим вопросам продолжаются», — сказала Вуйнович.

Новый штамм вируса определяется наличием 14 мутаций, часть из которых может влиять на степень заразности или тяжесть заболевания.