Как компьютеры влияют на наше здоровье 

Большую часть жизни люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, проводят за компьютером. Сначала они сидят перед монитором в офисе, а потом приходят домой и открывают ноутбуки. "Рамблер" рассказывает, как компьютеры влияют на здоровье человека.

Люди всегда окружены экранами своих устройств, среди которых компьютеры, телефоны, планшеты и другое. Они уже плотно вписались в нашу жизнь, и влияют не только на наше здоровье, но и эволюцию. Ученые уже смоделировали то, как будет выглядеть человек через десятки лет использования смартфона. Смотрите видео и узнайте, что происходит с нашим телом из-за сидения перед компьютером и, как минимизировать негативные последствия.