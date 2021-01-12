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Как компьютеры влияют на наше здоровье 

Елизавета Назарова 10 часов назад
Большую часть жизни люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, проводят за компьютером. Сначала они сидят перед монитором в офисе, а потом приходят домой и открывают ноутбуки. "Рамблер" рассказывает, как компьютеры влияют на здоровье человека.
Люди всегда окружены экранами своих устройств, среди которых компьютеры, телефоны, планшеты и другое. Они уже плотно вписались в нашу жизнь, и влияют не только на наше здоровье, но и эволюцию. Ученые уже смоделировали то, как будет выглядеть человек через десятки лет использования смартфона. Смотрите видео и узнайте, что происходит с нашим телом из-за сидения перед компьютером и, как минимизировать негативные последствия.
Ранее "Рамблер" рассказывал о семи привычках, губящих позвоночник.
ЗОЖ , Видео
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