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Мясников назвал полный отказ от алкоголя «неправильным» 

Стелла Шмель 11 часов назад
Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об употреблении спиртных напитков. В частности, в эфире программы "О самом главном", медик заявил, что полный отказ от алкоголя может нести вред. Выпуск передачи опубликован на YouTube-канале "Россия 1".
Мясников также напомнил, что курение провоцирует развитие онкологии, поэтому призвал зрителей завязать с этой пагубной привычкой. В то же время врач отметил, что полный отказ от алкоголя — "это неправильно".

"Именно в плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя",

— заключил он.
Как заявил врач, исследования, проведенные во многих странах, показали, что употребляющие дозированное количество спиртного, живут дольше и болеют меньше. Но те, кто превышает допустимую дозу, болеют больше и живут меньше.

"Во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчете на абсолютный чистый спирт 20 граммов чистого спирта. Это значит: либо рюмка крепкого, либо бокал вина, либо кружка пива",

— подытожил Мясников.
Ранее "Рамблер" писал, что Мясников развенчал популярные мифы о вакцинации.
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ЗОЖ , Видео , Александр Мясников
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