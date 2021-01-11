Мясников развенчал популярные мифы о вакцинации 

Александр Мясников в эфире радиостанции "Комсомольская правда" развенчал популярные мифы о вакцинации.

Медик назвал глупостью и бредом информацию о том, что посредством препарата от COVID-19 люди подвергнутся чипированию:

«Вы же поймите, ну, кому вы особо нужны? Но для особо одаренных могу сказать, что не надо было затевать вакцинацию чипом — любому человеку делают уколы в течение жизни. На диспансеризации, к примеру. Ну, давно бы уже чипировали».

Телеведущий подчеркнул, что о чипах больше всего беспокоятся пожилые люди.

Кроме того, Мясников прокомментировал слух о возможном бесплодии после вакцинации. Эксперт напомнил, что такой побочный эффект не был отмечен разработчиками ни одной вакцины:

«Мы понимаем, ни одна вакцина не является на 100 процентов эффективной и на 100 процентов безопасной. Но вот что наш опыт с этой вакциной, что опыт зарубежных стран показывают, что серьезных побочных явлений нет».

Специалист заявил, что самые примитивные побочные эффекты после прививки — температура и озноб. Данные проявления встречаются и после других препаратов. Крайне редко проявляются неврологические последствия, но при вакцинации от COVID-19 они зафиксированы не были.

Кроме того, Мясников высказался о вакцинации граждан из группы риска и обычных людей. Врач подчеркнул, что медикам, хроническим больным и пожилым прививка необходима для того, чтобы снизить риски тяжелого течения болезни и летального исхода. Молодым россиянам вакцина нужна для создания коллективного иммунитета.